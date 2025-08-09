25 صورة جوية للمرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم

كتب- محمد نصار:

يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم مسار سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية).

ويتم حاليًا تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، وأعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع.

كما تتقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، وتم البدء في أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية في محطتى مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

ويُجرى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول إجمالي 30.1 كم (من بعد محطة الظاهرية بطول 2.5 كم علوي ثم 13.6 كم سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد بطول 14 كم علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/ مطروح) وتشتمل هذه المرحلة على 20 محطة.

ويتم كذلك التخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

