إجراء انتخابات رئاسة نادي كهرباء طلخا 20 سبتمبر المقبل

كتب- محمد صلاح:

يستعد نادي كهرباء طلخا، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإجراء انتخابات رئاسته في 20 سبتمبر 2025، وسط أجواء تنافسية حادة بين المرشحين.

ويضم النادي العاملين بشركات وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومنطقة الدلتا لنقل الكهرباء، إضافة إلى قطاع المنصورة الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية.

أُغلق باب الترشح على اثنين من المتنافسين:

- المحاسب محمود رفعت البسيوني، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- المحاسب طارق يوسف، عضو مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق وأمين صندوق اللجنة النقابية.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025