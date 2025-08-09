برلماني: موقف مصر ضد احتلال غزة رفض تام وحاسم لسياسات الإبادة والتجويع

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمي القوي الذي عبَّرت عنه وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلي، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية.

وقال محسب إن ما ورد في بيان وزارة الخارجية ليس مجرد إدانة دبلوماسية؛ بل هو تعبير واضح عن موقف وطني وإنساني وأخلاقي، يستشعر فداحةَ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، ويعيد تأكيد ثوابت مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل تسعى عبر خطتها الجديدة إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، في ظل صمت دولي يثير القلق ويزيد من فداحة المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر الماضي.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إلى أن استمرار الصمت الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات اللازمة، وفتح مسارات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأشار محسب إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى؛ سياسيًّا وإنسانيًّا وأمنيًّا، لحماية الشعب الفلسطيني، مشيدًا بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم، مشددًا على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة والسلاح، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة؛ وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر لن تتراجع عن دعمها لهذا الهدف مهما كلفها من ثمن.

