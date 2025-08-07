بعد انخفاض الدولار.. هل تتراجع الأسعار بالأسواق؟ الغرف التجارية تجيب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تواصل تنفيذ خطتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع حديث على الإنجازات الملموسة التي تحققت، خاصة تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة dmc أن هذا التحسن يُعد خطوة إيجابية، لكنه يتطلب وقتًا لينعكس على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

وأوضح أن انخفاض سعر الدولار سيؤثر تدريجيًا على تكلفة المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن هذه العملية تستغرق من 3 إلى 4 أشهر بسبب دورة الاستيراد التي تشمل الشحن، التخليص الجمركي، والتوزيع.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا التأخير يتطلب صبرًا من المواطنين، حيث ستظهر التأثيرات الإيجابية مع وصول الواردات الجديدة المستفيدة من سعر الصرف المحسن.

وأشار عز إلى أن رئيس الوزراء وجه بتسريع الإجراءات لخفض الأسعار بشكل فوري دون انتظار اكتمال دورة الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأكد عز أن مدبولي طالب بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لإطلاق مبادرة مشتركة لتقليل أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وأضاف عز أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن اقتصادي سريع يدعم الأسر المصرية، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون محوريًا لنجاح هذه الجهود.

