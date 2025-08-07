مثيرة للجدل.. كرم جبر يعلق على تصريحات تركي آل الشيخ بشأن موسم الرياض

كتب- محمد أبو بكر:

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقًا، على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشأن اقتصار موسم الرياض القادم على الفنانين السعوديين والخليجيين، مع بعض المشاركات المسرحية السورية والعالمية.

وقال "جبر" في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": السيد المستشار تركى آل الشيخ.. بعض التصريحات التي تدلي بها من حين لآخر مثيرة للجدل.

وأضاف: مسؤوليتنا جميعا دعم العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية.

وكان قد أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن المملكة ستعتمد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض، مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية.

وقال في منشور له على صفحته على فيسبوك: إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.

وتابع: مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في الشتاء، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر.

وفي المواسم السابقة شارك عدد من الفنانين المصريين في موسم الرياض، لكن منشور رئيس هيئة الترفيه السعودي الأخير أكد أن الاستعانة ستكون بالسعوديين والخليجيين بشكل أساسي.

