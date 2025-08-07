رئيس "الغرف السياحية" يوجه بوضع خطط متكاملة للنهوض بصناعة السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة في الدقي، بحضور أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، ورؤساء الغرف الفرعية السبع، وهم: عبد الهادي محمد علي (رئيس غرفة أسوان)، وثروت عجمي (رئيس غرفة الأقصر)، وطارق عبد المنعم (غرفة شرم الشيخ)، وحسام الحلو (رئيس غرفة الإسكندرية)، وأشرف صحصاح (غرفة الدلتا)، وعاطف عبد العظيم (غرفة الشرقية)، وسيد الجابري (غرفة الغردقة).

في مستهل الاجتماع، وجه الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، التهنئة لرؤساء الغرف الفرعية على نيلهم ثقة مجلس الإدارة وتوليهم المناصب الجديدة، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تتطلب بذل أقصى الجهد لخدمة صناعة السياحة في مصر، لا سيما قطاع الشركات السياحية، وتنفيذ رؤية الدولة للنهوض بالقطاع، خاصة في ظل ما يشهده من نمو كبير يتطلب جهودًا مضاعفة للحفاظ على معدلاته والعمل على زيادتها، بما يضمن لمصر نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

وطالب الببلاوي رؤساء الغرف الفرعية بسرعة عقد اجتماعات لمجالس إداراتهم، وتشكيل اللجان المختصة، ووضع خطط عمل متكاملة وآليات تنفيذ واضحة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مع مجلس إدارة الغرفة الأم، مشيرًا إلى أهمية البناء على إنجازات المجالس السابقة، مع تعزيز الإيجابيات ومعالجة أوجه القصور.

كما شدد رئيس الغرفة خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ووفق رؤية واستراتيجية موحدة تهدف في الأساس إلى خدمة صناعة السياحة المصرية، مع الحرص على التعاون والتنسيق مع باقي الغرف السياحية.

من جانبهم، عبّر رؤساء الغرف الفرعية السبع عن شكرهم لمجلس إدارة الغرفة الرئيسية، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، على الثقة التي منحها لهم، مؤكدين التزامهم الكامل ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أهداف وخطط الغرفة الأم، والعمل على خدمة المواطنين المتعاملين مع قطاع السياحة.