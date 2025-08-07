كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تولي أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواء، وتعتبر التصدير من المحاور الرئيسية في استراتيجيتها، بهدف زيادة الحصيلة التصديرية لمصر وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب تعزيز وجود المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس لاستعراض إنجازات الهيئة، أن التصدير يأتي ضمن أولويات الهيئة، لكنه لا يتقدم على حق المواطن المصري في الحصول على الدواء، مؤكدًا أن "الموافقات التصديرية لا تُمنح لأي صنف غير متوفر بالسوق المحلي، ولا تُصدر إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ منه يغطي احتياجات المرضى في مصر لعدة شهور".

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تشجع الشركات على التصدير، بشرط أساسي وهو توافر المنتج نفسه في السوق المصري بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية متوازنة تضمن الأمن الدوائي المحلي، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بجهود توطين الصناعة، كشف الغمراوي عن إتمام إجراءات توطين 47 مادة فعالة تُغطي 12 مجموعة علاجية، من بينها مستحضرات لعلاج عدوى العين البكتيرية والأنيميا، كما بلغ عدد المستحضرات التي تم توطينها 133 مستحضراً دوائياً حتى الآن، في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.