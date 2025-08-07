كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن برنامج "بني آدم شو"، كان تجربة مختلفة في مشواره، وعاشر خمسة أنظمة سياسية وهم؛ مبارك والمجلس العسكري والإخوان وعدلي منصور والرئيس السيسي.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "أقسم بالله العظيم طوال حياتي اللي عملت فيها البرنامج ما جالي تليفون من أي جهة، لا تشجيع ولا متقولش".

وأضاف آدم: "أنا واضح لما باتكلم باتكلم على دولة، يعني لو سألتني عن الوضع في السودان أنا مع البرهان لأني مع الدولة، وكذلك الوضع في سوريا أنا مع الدولة، مش مع بشار".

وتابع: "منذ ٩ سنوات قلت لو سقط بشار ستحتل إسرائيل سوريا في ٣ دقائق والمشكلة إنه مخطط وهما قايلينه مخبوش حاجة، من أيام بروتوكولات صهيون وقالوا هنفتتكم على أسس عرقية وإثنية وهنعمل شرق أوسط جديد".

وأكمل: "في فيلم معلهش احنا بنتبهدل، عام ٢٠٠٥ مر عليه ٢٠ سنة، قلت في مشهد مع بوش الابن، والمصحف لو ثبت إن كوريا الشمالية عندها نووي هتضرب سوريا، وهم قالوا لنا ذلك ولكن الناس لا تفهم، وهناك تضليل من الفرق الإرهابية، اللي طلعوا مع بعض في النهاية".

وواصل: "جبهة النصرة كانوا يضربوا بعض هي وداعش ويروحوا يتصالحوا في إسرائيل، عايزني أقولك إيه بقى، ده كان أيامها وبعض العيال العبيطة بتقولك ده بيشتم شهداء حلب، وأذعت الحلقة، ولسة فيه عيال عبيطة إسرائيل احتلته ولسة بيقولك ده كان بيشتم شهداء حلب، وهم بيلغوشوا".

وأكد آدم أن هذه التنظيمات الإرهابية هم والغرب وإسرائيل وجهين لعملة واحدة، أنا لا أنجم، والحملة التي جات عليا حملة إسرائيلية في الأساس لكن وجوههم عربية، وإلا ففسر لي إزاي يروحوا يتظاهروا عند السفارة المصرية في إسرائيل، ضد مصر! طب ما تروح تتظاهر ضد إسرائيل اللي العالم كله بدينها اليومين دول، العالم اللي عمره ما اتفق على حاجة، اتفق على إدانة إسرائيل".

