نقيب الأشراف يعلن المشاركة ودعم مبادرة وزارة الأوقاف "صحّح مفاهيمك"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، مشاركة ودعم النقابة وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات، لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة أ.د أسامة الأزهري.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن مبادرة صحح مفاهيمك مشروع وطني عظيم، ويعد أحد أدوات تجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري حديث يتناسب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن المبادرة ستتصدى للظواهر السلبية التي طرأت مؤخرا على المجتمع، وستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية.

ولفت نقيب السادة الأشراف، إلى أن المشاركة في مبادرة "صحّح مفاهيمك" ستكون عن طريق الاستعانة بالمحتوى الذي تصدره وزارة الأوقاف عن المبادرة ومشاركته على المنصات الخاصة بالنقابة واللجان التابعة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث إمكانية عمل حملات توعوية للمترددين على النقابة واللجان الفرعية عبر أئمة الوزارة.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بجهود أ.د أسامة الأزهري وجميع العاملين بوزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع، داعيا مؤسسات الدولة الوطنية إلى المشاركة ودعم هذه المبادرة العظيمة.

