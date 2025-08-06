كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس السيسي أكد أن التقدم العلمي والتقدم الذي يفعله الإنسان جزء من سنن الله.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الشعب الواعي لا يُهزم.. السيسي: وعي المصريين سلاح مواجهة الشائعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن التقدم العلمي والتقدم الذي يفعله الإنسان جزء من سنن الله، مشيرًا إلى أنه "مفيش حاجة جاية غلط ومن غير تخطيط إلهي".

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بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

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قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح موقف المباني الأثرية والتراثية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أى مبنى مسجل ذو طابع أو قيمة تراثية أو أثرية لن يسمح للملاك بالتعامل معه أو هدمه.

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لن يطبق على هذه العقود.. توضيح حكومي مهم بشأن قانون الإيجارات القديمة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيايبة والقانونية، إن قانوان الإيجارات القديمة قضى على مشكلات المساكن الخالية وانهيارات العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة.

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الحكومة ترد على أنباء انحيازها للملاك في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لم ينحاز لأي طرف، والمالك والمستأجر والحكومة كل شخص تحمل شئ.

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مواعيد جديدة لبث البرامج الرياضية- تفاصيل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد مراجعة لخريطة مواعيد إقامة مباريات كرة القدم خلال الفترة الحالية من الموسم الرياضي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وبناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، تعديل مواعيد بث وإذاعة البرامج الرياضية.

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أقسم مرتين.. السيسي: علاقاتنا مع العرب جيدة وأحذر من هذا المخطط- صور وفيديو

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود مخطط يهدف لإيجاب خلافات بين الدول العربية بحيث يبدأ من الشعوب أولا، مؤكدا أن علاقة مصر بجميع الدول العربية طيبة وجيدة.

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