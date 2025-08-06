كتب- محمد نصار:

ألقت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال المؤتمر الإعلامي لفعاليات المقابلات الشخصية لبرنامج JPLP.

وقالت "جويلي"، في كلمتها: أرحب بكم جميعًا في رحاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم في أول ظهور إعلامي لي كمدير تنفيذي للأكاديمية، خلال واحدة من أبرز الفعاليات التي تُجسد رؤية الدولة نحو بناء المستقبل.

وأضافت: نلتقي اليوم في ختام مرحلة هامة من مراحل اختيار الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، وهو برنامج وطني رائد يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، انطلاقًا من إيمان الدولة العميق بأهمية تنمية الوعي القيادي، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة منذ الصغر.

وأوضحت أن هذا البرنامج لا يُعد مجرد نشاط تدريبي أو صيفي، بل هو مشروع وطني استراتيجي طويل الأمد، نُراهن من خلاله على إعداد جيل قادر على الحلم والتنفيذ، يمتلك وعيًا متقدمًا، وقيمًا أصيلة، وانتماءً راسخًا، ليمثل مصر خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية.

وقد بدأت المقابلات الشخصية يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس، بعد أن تقدم للالتحاق بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني عدد 7315 طالبًا وطالبة، انطبقت الشروط على 3530 منهم، وتم اختيار 415 متقدمًا اجتازوا المعايير المحددة، التي شملت التميز الدراسي، والرياضي، والثقافي، والفني، والعلمي، إلى جانب القدرة على الإبداع والابتكار، مع مراعاة تحقيق التمثيل الجغرافي العادل من مختلف محافظات الجمهورية.

وتُجرى المقابلات حاليًا عبر 6 لجان، تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الشريكة ومدربي الأكاديمية، لاختيار 100 مشارك يُمثلون الدفعة الأولى من البرنامج.

ويُنفذ البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والصحة والسكان، وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب، إلى جانب شراكات واسعة مع جهات وطنية ومحلية ودولية بارزة، من بينها: التحالف الوطني، مؤسسة مصر الخير، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية، مكتبة الإسكندرية (عبر مركز توثيق الحضارة والطبيعة)، YARO للحضارة المصرية، شركة إنجاز مصر، مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، Wellspring، Save the Children، والكشافة المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، على أن تُعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.

وتابعت: أود أن أؤكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تضع كافة إمكاناتها وخبراتها في خدمة هذا المشروع، مستندة إلى توجيهات ودعم القيادة السياسية، وبمشاركة فعّالة من الخبراء والتربويين والمتخصصين في مجالات بناء الشخصية والهوية.

وواصلت: أتوجه بالشكر والتقدير لكل من تقدم للمشاركة في البرنامج، وأقول لأبنائنا المتأهلين لهذه المرحلة: أنتم بالفعل نخبة متميزة، ووصولكم إلى هذه المرحلة يعكس امتلاككم لمقومات حقيقية تؤهلكم لأن تكونوا قادة المستقبل.

واختتمت قائلة: شكرًا لثقتكم، وشكرًا لكل من يُسهم في دعم هذا المشروع الوطني من مؤسسات الدولة والمجتمع. ونتطلع سويًا إلى انطلاقة قوية لهذا البرنامج، وبداية مشرقة لصناعة جيل جديد من القادة.

