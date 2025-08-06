كتب- محمد عمارة:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود مخطط يهدف لإيجاب خلافات بين الدول العربية بحيث يبدأ من الشعوب أولا، مؤكدا أن علاقة مصر بجميع الدول العربية طيبة وجيدة.

وأضاف السيسي، خلال تفقده فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة: خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية استخدمت وسائل الإعلام للإساءة بيننا وبين الأشقاء واحنا علاقتنا طيبة جدا، وأنا مش بقول كلام سياسي، لا والله، احنا علاقتنا طيبة جدا بكل أشقاءنا في منطقتنا العربية وأي حد بيحاول انتوا لازم تكونوا فاهمين كده، أي حد بيحاول يخليكم تقعوا وتختلفوا مع أشقائكم، ده بينشد الفرقة والضعف، واحنا في أحوج ما نكون إلى التعاون ونكون مع بعض، لإن أمننا الإقليمي مهدد.

وأضاف الرئيس: تفتكروا ده الوقت للخلاف والنزاع، أنا بأكد على علاقتنا القوية والمتزنة بمنطقتنا العربية، مفيش مشكلة خالص، وأنا والله صادق معاكم، سواء في المغرب العربي وشمال أفريقيا والمشرق العربي ودول المنطقة، فيه مخطط إننا نختلف مع بعضنا البعض، ونخليه يبدأ من الشعوب، احنا أمننا وأمنهم واحد، أشقاء وهنفضل أشقاء، اوعى يا إنسان يا عربي يا مصري يا سعودي يا إماراتي يا كويتي يا قطري يا سوري، بقول إنسان عشان كده، انتبهوا مش كل اللي بتشوفوه تصدقوه وتتحركوا، احنا محتاجين نكون مع بعض، أنا بقول ده عشان لقيت محاولات للوقيعة بينا وبينهم، لأننا بنحترمهم ونقدرهم، وأيضا مقدرين مواقفهم الإيجابية معانا، ومش هننسى ده أبدا، والمفروض مننساش ده أبدا ليهم.