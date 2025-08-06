كتب - محمد سامي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنعم باستقرار داخلي، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، رغم التحديات المتعددة التي واجهتها البلاد.

كما شدد على أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، رغم تداعيات الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تماسك الشعب المصري وتضامنه لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الرئيس فجر اليوم إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى بطلبة الأكاديمية وقياداتها، وكان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس خلال الزيارة:

أكد الرئيس أن الأكاديمية العسكرية لم تعد مصنعًا للرجال فقط، بل أصبحت منارة لإعداد رجال وسيدات قادرين على خدمة مؤسسات الدولة، مشيدًا ببرامجها التدريبية والتعليمية المتطورة، التي تستفيد منها الكوادر العسكرية والمدنية.

الوضع الداخلي في مصر:

شدد على أن مصر تجاوزت تحديات أمنية صعبة منذ أكثر من عقد، وأن الاستقرار الحالي ثمرة وعي الشعب وصدق الدولة مع مواطنيها.

قناة السويس والتأثيرات الإقليمية:

أشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في غزة، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس، إلا أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون تراجع.

مواقع التواصل الاجتماعي:

أوضح أن مواقع التواصل ليست خطرًا في حد ذاتها، وإنما الأثر يتحدد حسب الاستخدام، محذرًا من استخدامها في بث الشائعات، ومشيدًا بوعي المصريين في التعامل مع هذه الحملات.

السياسة الخارجية:

أكد أن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ 2011، وهو ما يعكس صواب الموقف المصري القائم على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول.

كما حذر من محاولات ضرب وحدة الصف العربي، مؤكدًا على قوة العلاقات المصرية العربية، وضرورة تجاوز الخلافات، لأن الأمن العربي وحدة مترابطة تمس مصر مباشرة.

الحرب في غزة:

شدد الرئيس على أن مصر حذّرت منذ 2007 من التصعيد في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث من دمار حالي غير مسبوق، وأن مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب، وإدخال المساعدات، والعمل على إطلاق الأسرى والرهائن، رغم حملات التشويه التي تستهدف دورها.

وفي سياق متصل، دعا الطلاب إلى التفاني في التدريب والتحصيل، مشددًا على أهمية إدراك ما يحيط بمصر من تطورات محلية وإقليمية ودولية.

وأدى الرئيس صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، ثم عقد لقاءً مفتوحًا معهم، وتابع الطابور الصباحي وتقييم اللياقة البدنية للطلاب، وأشاد بمستواهم العالي.

كما شارك طلاب الأكاديمية وجبة الإفطار، وتبادل معهم الحديث حول أهمية الوعي والتدريب الجاد.

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته بتوجيه رسالة تقدير لطلاب الأكاديمية وأسرهم، مثمنًا دورهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل مسؤولية الوطن، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.