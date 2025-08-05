كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حصل مستشفى النيل للتأمين الصحي على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، تقديرًا لتميزه في تقديم خدمات علاج السكتات الدماغية، والتزامه بتطبيق المعايير العالمية في رعاية المرضى.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بهدف مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.

علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين.

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها في متابعة الانتخابات التشريعية والبرلمانية المقبلة عبر الدفع بـ12 ألف متطوع كمتابع معتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك امتدادا للنجاح الذي حققته المؤسسة خلال متابعة الانتخابات الرئاسية السابقة، التي شهدت مشاركة 11 ألف متابع من أصل 22 ألف متابع للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.



