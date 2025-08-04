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وزير الدفاع يلتقي نظيره الفيتنامي لتعزيز التعاون العسكري- صور

04:42 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول فان فان جيانج، وزير دفاع دولة فيتنام، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا ضمن وفد رئيس جمهورية فيتنام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والفيتنامية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وتوسيع آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الفيتنامي عن حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان خطاب نوايا بهدف تعزيز التعاون الدفاعي بين مصر وفيتنام.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والفيتنامية.

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وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير دفاع دولة فيتنام
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