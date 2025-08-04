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وزير السياحة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

12:38 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

أدلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بصوته، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني ومسؤولية دستورية على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه ودعم مسيرته الديمقراطية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يُعد أحد دعائم الحياة التشريعية الهامة في مصر، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، ومنها قطاعي السياحة والآثار.

ودعا شريف فتحي، جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، وممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

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