تبدأ غدًا.. ننشر صورة اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب

08:02 م الأحد 31 أغسطس 2025

الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الأتوبيس الترددي، غدًا الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، في استقبال طلبات استخراج اشتراكات الطلاب على الأتوبيس الترددي (BRT)، وذلك حتى يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع في يونيو الماضي، بطول 35 كم من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الاشتراكات المخصصة لطلاب المدارس والجامعات ستتاح بخصومات خاصة، بما يتيح لهم استخدام الخدمة بانتظام، ويوفر الوقت والتكلفة في بيئة آمنة ومنظمة.

وأشارت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي إلى إمكانية التقديم للاشتراكات من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي https://brt-eg.com، ثم تقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطتي أكاديمية الشرطة أو الإسكندرية الزراعي.

وفي إطار تلبية احتياجات الركاب، أعلنت الوزارة عن مد ساعات التشغيل اليومية لتبدأ من السادسة صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بدلًا من منتصف الليل، مع تحديد زمن تقاطر يتراوح بين 5 و10 دقائق، بما يعزز ثقة المواطنين في الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل حضارية وموثوقة.

الأتوبيس الترددي اشتراكات الأتوبيس الترددي اشتراك الطلبة
