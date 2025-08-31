كتب- نشأت علي:

أدان أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإدارة الأميركية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المقرر مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واصفًا القرار بأنه "انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وتقويض مباشر لجهود إحياء عملية السلام".

وأكد "محسب"، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي، فضلًا عن كونه مصادرة لحق مشروع لدولة فلسطين في طرح قضيتها أمام أهم محفل دولي.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن القرار يكشف ازدواجية المعايير الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم دولي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

وشدد النائب، على أن إقصاء صوت فلسطين من المنابر الدولية لن يمس عدالة القضية، بل سيزيد عزلة الاحتلال، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بهذا الموقف تفقد الكثير من مصداقيتها وتضع نفسها في مواجهة مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا "محسب"، واشنطن إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يضمن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الجمعية العامة، باعتبارها ساحة الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

