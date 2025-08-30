القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبوسمبل على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة مثيرة للرمال والأتربة على ( أبو سمبل - محافظة البحر الأحمر – جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 37 26

نخل 35 18

كاترين 30 15

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 32 24

السلوم 36 25

سيوة 38 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 44 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 44 31

الرياض 42 29

المنامة 39 32

أبوظبي 43 32

الدوحة 40 32

الكويت 47 33

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 30 24

بغداد 45 29

مسقط 34 29

صنعاء 28 14

الخرطوم 36 27

طرابلس 33 24

تونس 32 23

الجزائر 30 20

الرباط 27 18

نواكشوط 34 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 34 22

إسلام آباد 31 23

نيودلهي 30 25

جاكرتا 32 23

بكين 30 20

كوالالمبور 34 25

طوكيو 37 27

أثينا 33 21

روما 30 17

باريس 22 14

مدريد 29 15

برلين 25 15

لندن 22 13

مونتريال 20 14

موسكو 29 14

نيويورك 25 15

واشنطن 26 16

أديس أبابا 20 13