كامل الوزير يصل موقع حادث قطار مطروح

06:36 م السبت 30 أغسطس 2025

حادث انقلاب قطار مطروح

كتب- محمد نصار:

وصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى موقع حادث خروج 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، والذي وقع عصر اليوم السبت 30/8/2025 في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، وأسفر عن انقلاب عربتين وعدد من الإصابات والوفيات.

ووجّه الوزير بسرعة تشكيل لجنة فنية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث، مع توقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تقصيره أو تورطه، والفصل الفوري لأي موظف تثبت إدانته.

من جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها دفعت بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع آثاره والعمل على استعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت ممكن.

