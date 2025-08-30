كامل الوزير يوجّه بفصل أي مُدان في حادث انقلاب قطار مطروح رقم 1935

كتب- محمد نصار:



توجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى موقع حادث قطار مطروح، موجّهًا بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث، وتوقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت تورطه، والفصل الفوري لأي موظف تتأكد إدانته.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 15:30 من مساء اليوم السبت الموافق 30/8/2025، وقع حادث خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، مما أدى إلى انقلاب عربتين من هذه العربات.

وقد تحركت فرق الهيئة فورًا إلى موقع الحادث، مزودة بكافة المعدات اللازمة لرفع آثار الحادث واستعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت ممكن.

وتتقدم وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.