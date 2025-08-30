كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 15.30 من مساء اليوم السبت، وقع حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأقطم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع أثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث موجهًا بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثبت إدانته.

وتتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي للمتوفيين في الحادث داعية الله عز وجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.