كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، موقفها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدةً أن مشاركتها النشطة ومطالبها التي طرحت جاءت انطلاقًا من إرادة جمعيتها العمومية، وتهدف إلى تحقيق إصلاح مالي وإداري شامل داخل الاتحاد، يعود بالنفع على جميع الأعضاء، بعيدًا عن أي خلافات شخصية.

وتوجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بالشكر إلى جميع الحضور في الجمعية العمومية؛ خصوصًا أعضاء النقابة لدورهم المشرف ومشاركتهم الفعالة، مشددًا على أن ما قدمته النقابة من مطالب هو انعكاس لرؤية جماعية تسعى لتطوير منظومة العمل داخل الاتحاد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن المطالب التي تم طرحها خلال العمومية لا تستهدف أي طرف بعينه، وإنما تأتي ضمن جهود إصلاح جوهرية لضمان كفاءة الأداء المالي والإداري والقانوني للاتحاد؛ بما يصب في مصلحة تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشملت مطالب النقابة، حسب البيان، محورَين أساسيَّين:

أولًا: إرساء قواعد الحوكمة والرقابة المالية والقانونية

من خلال الدعوة للتعاقد مع مكتب مراجعة دولي ومكتب محاماة متخصص؛ لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد وحمايتها من الهدر، بما ينعكس على جودة الخدمات.

ثانيًا: حماية وتنمية أصول واستثمارات الاتحاد

عبر الاستعانة بشركة متخصصة في إدارة الاستثمارات ووضع ضوابط واضحة للمشروعات الجديدة؛ بما يُسهم في تعظيم الموارد وتحقيق استثمار آمن يدعم ملفات المعاشات والعلاج.

وأكدت النقابة أنها مستمرة في متابعة هذه الملفات بجدية، وستظل تؤدي دورها في التعبير عن صوت أعضائها والدفاع عن وحدة الصف داخل اتحاد المهن الطبية، مشددةً على أن قوة الاتحاد تمثل قوة لجميع النقابات المنضوية تحته.

وناشدت النقابة جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب أي خلافات أو مهاترات شخصية قد تشتت الانتباه عن الأهداف الحقيقية للعمل النقابي، مشددةً على أن النقابة تعمل من منطلق وطني ومهني هدفه تحقيق النفع العام لكل الأعضاء.