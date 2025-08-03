كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يجسده المصريون بالخارج بصورة دائمة.

وقال "مدبولي"، خلال فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: إن أبناء مصر بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والوطنية من خلال استمرار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تواجهها الدولة جراء الأزمات الإقليمية والدولية".

وأضاف: "ساعد على ذلك إجراءات الإصلاح التي قام بها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في مجال السياسة النقدية، عبر اتباع سياسة سعر الصرف المرن، فضلًا عن التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي".

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