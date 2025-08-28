مرصد الأزهر: داعش يعيد رسم خريطة الإرهاب من بوابة أمريكا اللاتينية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حذَّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنامي مؤشرات التغلغل الإرهابي في دول أمريكا اللاتينية، بعدما تحولت القارة، التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن دوائر نشاط التنظيمات المتطرفة، إلى ساحة جديدة تعتمد على إستراتيجية "الذئاب المنفردة" والتجنيد عبر الفضاء الرقمي.

وأكد المرصد، في تقرير لوحدة الرصد باللغة الإسبانية، أن تنظيم داعش استغل خسائره في الشرق الأوسط ليعيد نشر دعايته المظلمة في بيئات أقل استعدادًا أمنيًّا، وأكثر قابلية لخطابه المتطرف، مستفيدًا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة، واتساع الفجوة بين الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وسلّط التقرير الضوء على وقائع عدة شهدتها القارة خلال عام 2025م، من أبرزها: إحباط السلطات الأرجنتينية مخططات إرهابية تورط فيها شباب جرى استقطابهم عبر منصات مثل "تيليجرام" و"إنستغرام"، وظهور أوروجواي على خريطة تهديدات داعش عقب بث مقطع مصور تحريضي، إضافة إلى اعتقالات في الإكوادور والبرازيل كشفت عن محاولات لتشكيل خلايا نائمة والتخطيط لهجمات داخلية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الوقائع ليست أحداثًا منفردة، بل تعكس جزءًا من خطة مدروسة للتنظيم، ترتكز على "الإرهاب الرقمي" الذي يعتمد على دعاية إلكترونية مشفَّرة، وتحويل أفراد معزولين إلى قنابل موقوتة تهدد الاستقرار الأمني والسياسي في القارة.

واختتم المرصد تقريره بالتأكيد أن مواجهة هذا الخطر لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب استراتيجية شاملة تشمل *تحصين العقول، وتقديم بدائل فكرية وروحية جاذبة للشباب، وتعزيز التعاون الأمني والتقني بين دول القارة*، محذرًا من أن ترك أمريكا اللاتينية دون مواجهة فكرية وتنموية جادة قد يجعلها ساحة جديدة لتمدد الإرهاب العالمي.

