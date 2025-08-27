حرارة شديدة بهذه المناطق واضطراب حركة البحر.. حالة طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وبينت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الخميس يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (حلايب - أبو سمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) وسرعة الرياح من (30: 50) كم / س وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.5) متر وعلى بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم / س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - أبوسمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الخميس 28 أغسطس 2025

تكون درجات الحرارة غدًا الخميس 28 أغسطس 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري

العظمى: 34:33

الصغرى: 25

السواحل الشمالية

العظمى: 31:30

الصغرى: 23

شمال الصعيد

العظمى: 36:35

الصغرى: 24

جنوب الصعيد

العظمى: 41:40

الصغرى: 28

