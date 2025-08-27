رئيسة "قومي الطفولة" تكرم الطفلة "هايدي".. وتنصبها "سفيرة للرحمة"

كتب - أحمد جمعة:

كرمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة "هايدي محمد أحمد نسيم"، كما قررت تنصيبها سفيرة المجلس للرحمة؛ "تقديراً لموقفها النبيل".

واستقبلت السنباطي الطفلة وأسرتها، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وأهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني الذي قامت به الطفلة الصغيرة، حين فضّلت أن تمنح ثمن كيس شيبسي لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتها قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة إلى أنها ستحرص على الحضور معها في أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.

وأشارت "السنباطي" إلى أن ما قامت به الطفلة يعكس قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة يجب أن تُحتذى، لافتة إلى أن المجلس يتبنى دائمًا دعم النماذج الإيجابية من الأطفال وتكريمهم لتعزيز روح المبادرة والرحمة في نفوس النشء، مؤكدة دور المجلس في دعم القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التربية الصحيحة، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي هو الأساس المتين لنهضة المجتمع واستقراره. فغرس قيم الاحترام، والتعاون، والمسؤولية، إلى جانب التربية السليمة المبنية على الأخلاق والمعرفة، يشكّل الدرع الواقي للأجيال الناشئة.

وقالت "السنباطي" إن العطاء لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل يشمل كل أشكال المساندة المعنوية والإنسانية التي تُدخل السرور على القلوب وتخفف من معاناة الآخرين، فيما تظل الرحمة هي الأساس الذي يضبط تعاملاتنا ويجعلنا أكثر قربًا من بعضنا البعض وأكثر التزامًا بواجباتنا المجتمعية.