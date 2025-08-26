كتب- محمد سامي:

شَنَّ جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية موسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت كُبرى المخازن بمركز ومدينة البدرشين، تقوم بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر ومدون عليها خصائص فنية على خلاف الحقيقة ومدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، فضلًا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .

يأتي ذلك استمرارًا لدور الجهاز في ملاحقة الكيانات الوهمية ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، وحفاظًا على المراكز القانونية للكيانات الاقتصادية في السوق المصرية، وفي ضوء ما تم رصده من شكاوى المواطنين بشأن تداول مراتب مجهولة المصدر في السوق المصرية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات وخصائص فنية وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج؛ مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات .

وقال "حماية المستهلك" إنه في ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها الجهاز تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تصنيع المراتب باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًّا تجاريًّا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصرية، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة .

وتابع الجهاز بأنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك؛ لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تصنيع المراتب، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم المنشأة والمضبوطات، مما يُشكل خطورةً بالغةً، والإضرار بالاقتصاد القومي.

ونوه الجهاز بأنهم أفادوا أنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات؛ بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم عن ضبط 1150 مرتبة مُقلدة، وضبط 1953 ملصق قماش مُقلد مدون عليها أسماء كبرى العلامات التجارية، وعدد 4 رول بلاستيك لتغليف المراتب بعد إتمام عملية التصنيع، وعدد 20 شاسيه مرتبة من الحديد والسوست مُعد للتصنيع، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلى منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والوجود الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكل مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أية محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وشدد السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون في استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل مَن تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كل المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.