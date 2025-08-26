حالة الطقس.. انخفاض حرارة ونشاط رياح واضطراب ملاحة بحرية

كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بما يسهم في تحسين الأحوال الجوية وتلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.

ومن المتوقع، وفقًا للتقديرات الجوية لهيئة الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل نحو 34 درجة مئوية.

كما يُنتظر أن تنشط الرياح على معظم المناطق، وهو ما يساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الإحساس بحرارة الطقس وتحسين الشعور العام لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بحالة البحر، تشير التوقعات إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض الشواطئ الواقعة على ساحل البحر المتوسط، خاصة عند سواحل مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، حيث يُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر، مما يستدعي توخي الحذر بالنسبة لمرتادي البحر وقائدي المراكب والسفن.

