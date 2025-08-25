الإسعاف توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

كتب - أحمد جمعة:

نفت هيئة الإسعاف المصرية، ما انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث مروري عنيف على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي.

وأوضحت الهيئة أن مزوّري الخبر استعانوا بمقطع فيديو قديم لحادث مروري وقع منذ عدة سنوات، بهدف جذب التفاعل والمشاهدات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة "مغلوطة بالكامل".

وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من المواطنين ساهموا في انتشار المنشور دون التحقق من مصدره أو تاريخ المقطع المصور، مما أدى إلى نشر حالة من القلق بين متابعي الصفحات والمجموعات. من جانبه، ناشدت الهيئة الجمهور بضرورة تحرّي الدقة قبل إعادة النشر، وحذرّت من الانسياق وراء الصفحات أو المواقع التي تستخدم أساليب غير مهنية لتكبير المحتوى وتأجيج الرأي العام.

وأكدت رئاسة هيئة الإسعاف أنها تتابع الحالات الطارئة وتصدر بيانات رسمية عند وقوع أي حادث، داعية المواطنين للاعتماد على القنوات الرسمية لهيئات الطوارئ والجهات الحكومية للحصول على معلومات مؤكدة.

وشددت الهيئة على استمرار جاهزية فرق الإسعاف للتدخل الفوري عند أي واقعة حقيقية، ومواصلة توعية الجمهور بكيفية التمييز بين الأخبار الحقيقية والمعلومات المفبركة على الشبكات الرقمية.