كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مبادرة "دولة التلاوة" تُعد خطوة وطنية كبرى لدعم فن التلاوة وتعزيز الهوية المصرية.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذه المبادرة تعكس مكانة مصر التاريخية في هذا المجال.

وأضاف رسلان أن المبادرة تشكل نقلة نوعية في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، مستذكرًا أسماء عظماء القرّاء المصريين مثل الشيخ الحصري والشيخ محمد صديق المنشاوي، الذين رفعوا اسم مصر عالميًا مثل الشيخ الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي وغيرهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء هذا التراث العريق من خلال تقديم جيل جديد من القرّاء الموهوبين، مؤكدًا أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، مع تصدر محافظة القاهرة لعدد المتقدمين.

وتابع الدكتور أسامة رسلان، أن لجان الفرز تواصل عملها لاستقبال المزيد من المواهب، مما يعكس شغف المصريين العميق بالقرآن الكريم وحرصهم على المشاركة في هذا المجال.

وأشار رسلان إلى أن مصر لا تزال منارة التلاوة في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن مبادرة "دولة التلاوة" ستعيد إحياء العصر الذهبي للقرّاء المصريين.

وأكد أن هذا العمل يبرز الكنز البشري من المواهب القرآنية في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز عالمي لفن التلاوة، داعيًا إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات الوطنية.