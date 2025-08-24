كتب- محمد سامي:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار رؤية واضحة وخطة منظمة تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الشارع المصري والتحديات الوطنية الراهنة.

وأكد "رضوان"، أن الحزب انتهى من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، ويعكس التنوع الذي يميز المجتمع المصري، مشددًا على أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته الدفع بعناصر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية.

وأضاف أن رؤية الحزب في هذه الانتخابات تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم توجهات الدولة المصرية في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار السياسي.

2. العمل البرلماني الفعّال من خلال كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على صياغة تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

3. الاقتراب من هموم المواطن عبر مرشحين على تماس مباشر مع قضايا دوائرهم، وقادرين على نقل صوت الناس إلى البرلمان.

وأشار رضوان، إلى أن الحزب يهدف من خلال هذه الخطة إلى تشكيل كتلة برلمانية قوية ومنسجمة، تسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتدافع عن حقوق المواطن، وتكون سندًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

واختتم : "إننا على ثقة بأن الناخب المصري سيختار من يراه الأقدر على تمثيله والدفاع عن مصالحه، وأن حزب مستقبل وطن سيظل كما عهده الجميع حزبًا وطنيًا يعبر عن الشارع ويحمل طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل."