"سلامة الغذاء": صادرات غذائية بـ180 ألف طن وواردات 355 ألف طن

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 30 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 16 – 22 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجل 10 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 38 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 8 منشآت (محطات ومراكز تعبئة) بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 474 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 475 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3430 رسالة غذائية بنحو 180 ألف طن، صادرة عن 1270 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 675 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت مولاس _ عسل أسود، خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 8 آلاف طن، تلتها خضراوات مشكلة بنحو 5 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 42 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدرت الفراولة والمانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بإجمالي 25 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السودان، تركيا، السعودية وكندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 183 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 513 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 435 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1010 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1970 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 355 ألف طن، مستوردة من قِبل 900 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وسكر خام، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، البرازيل وأندونيسيا، من بين إجمالي 78 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 510 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 460 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 262 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 945 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 475 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 78 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 66 منتجًا غذائيًا وفحص 503 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 18 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، ومع انتهاء موسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي أنهت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، عملها ضمن لجان استلام القمح المحلي، ونفذت الإدارة 31 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 110 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 14 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص 96 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 351 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ، الغردقة، الاسماعيلية، الوادي الجديد وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، أسيوط، المنصورة، المنيا والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذء إلى 2172 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي إطار التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، قامت الهيئة بتنفيذ 31 مأمورية رقابية وحصر بمنطقة مول العرب بمحافظة الجيزة، مول مدينتي والسوق الشرقي بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، وذلك لتعريف القائمين على المنشآت الغذائية بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 574 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 514 معاينة، فيما استوفت 350 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 27 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية، الدقهلية، الاسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة وأسيوط، وتم تسجيل 6 منشآت ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1415 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1233 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 389 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت الجيزة، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الاسماعيلية، القليوبية، الفيوم، المنيا، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 69 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 40 زيارة للمطاعم، 29 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، بور سعيد، أسوان وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، قنا وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 77 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، الشرقية، الفيوم والاسماعيلية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 26 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة، كما تم سحب عينات لمغلفات طبيعية حيوانية وإرسالها إلى المعامل الفرنسية للتأكد من خلوها من متبقيات الأدوية تطبيقًا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وتعزيزًا لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 20 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الاسكندرية، سوهاج، الغربية، بور سعيد، كفر الشيخ والمنوفية.

وفي ضوء التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة بمقر مصنع بريق لإعادة تدوير مخلفات الـPET، أحد المصانع الرائدة في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي.

ركزت الورشة على استعراض أحدث الممارسات والتقنيات في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مع إلقاء الضوء على ضمان سلامة وجودة المواد الملامسة للغذاء، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية وقرار الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، كما تناولت الورشة أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري ودوره في تقليل الأثر البيئي وخفض حجم المخلفات.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وحماية البيئة.

كما شددت الهيئة على حرصها على نشر ثقافة الاستدامة وتبني نظم إنتاجية متوافقة مع المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية في محافظات دمياط، الشرقية، بورسعيد، البحيرة وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 635 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 492 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 130 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 400 كجم نكهات آيس كريم، 200 كجم رنجة، 150 كجم عجوة وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1.5 طن (أجبان، عطارة، ملح طعام)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 18 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (3000 عبوة مشروب غازي).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع التموين والصحة على مدينتي ادكو ورشيد، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية، وتم تحرير 10 محاضر ضبط لمواد غذائية منتهية الصلاحية و 28 محضرًا مخالفة اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وفي إطار التنسيق المسبق مع وزارة الصحة لتنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية الدورية لرفع كفاءة منظومة تداول الغذاء داخل المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، تم المرور على 5 مستشفيات حكومية للتاكد من جودة الطعام المقدم للمرضى والعاملين، وهي مستشفيات (ادفينا، المحمودية، غرب النوبارية، شبراخيت، الرحمانية)، حيث تم الوقوف على عدد من الملاحظات المتعلقة بممارسات تداول الغذاء، وتم التنبيه على إدارات المستشفيات بضرورة العمل على تلافي هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء المقدم للمرضى والعاملين على حد سواء.

كما قام فرع الهيئة بالمحافظة بتنفيذ حملات ميدانية شملت المرور على 1058 منشأة غذائية شملت 436 منشأة في مدينة دمنهور، 204 منشأة في أبو المطامير، 96 منشأة في إيتاي البارود، 47 منشأة في مدينة المحمودية، 52 منشأة في مدينة حوش عيسى، 32 منشأة في مدينة كوم حمادة، 37 منشأة في مدينة أبو حمص، 52 منشأة في مدينة الرحمانية، 75 منشأة في مدينة الدلنجات، 22 منشأة في مدينة شبراخيت، 5 منشآت في مدينة رشيد، كما تم المرور وإجراء المتابعة لعدد من المنشآت الاجتماعية بالمحافظة للتأكد من سلامة الغذاء المورد إليها والمقدم للنزلاء.

وخلال هذه الجولات، تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط عدة حملات فتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، عزبة البرج)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية بمدن (منوف، تلا، سرس الليان، شبين الكوم، الشهداء، أشمون)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية لإنتاج عصائر صناعية غير مرخصة بمركز شبين الكوم، وتم ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير مدون عليها أية بيانات، وكميات أخرى غير مدون عليها عنوان المنشأة، كما تبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضاً، تم ضبط منشأة صناعية لإنتاج العسلية غير مرخصة بمركز منوف، حيث تم ضبط كميات من المواد الخام مجهولة المصدر، وبفحص المنشأة تبين عدم إلتزامها بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن فى حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

كما تم تنظيم عدة حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية الشئون الصحية على مطابخ المستشفيات الحكومية للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بمطابخ المستشفيات الحكومية، حيث تمت المراجعة والتفتيش على مطابخ مستشفيات (سرس الليان، أشمون العام، تلا المركزي).

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 10 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، ههيا .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 26 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 102 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (دكرنس، أجا، السنبلاوين، ميت غمر، المنصورة، نبروه، منية محلة دمنة)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 30 محضرًا (نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، تحفظ، عدم وجود شهادات صحية عرقلة ومنع للجنة المشكلة).

كما تم إعدام 237 كجم مواد غذائية لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية، والتحفظ على 870 كجم مواد غذائية متنوعة مجهولة وعدم وجود أية بيانات عليها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 طن تقريبًا مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مكرونة، خل، لحم سمان، شاي، تونة، ملح، طحينة ... وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية وذلك بمراكز أسوان، كوم امبو وأبو سمبل السياحي، حيث تم المرور على 28 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر إعدام، وتم إعدام (عصائر، نكهات مركزة، ألبان، مصنعات لحوم) وجميعها مواد غذائية مجهولة المصدر، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغردقة حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، البيئة، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة)، حيث تم المرور على 4 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، الصحة) حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية (مقطعات لحوم ودواجن ... وغيرها من المواد الغذائية).