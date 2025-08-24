اليوم.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

كتب- محمد شاكر:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات بين الفنانين العرب، وتفعيل المراسم في المحافظات الحدودية.

ينفذ الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشمل برنامجا متكاملا يتضمن زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والطبيعية بالمحافظة، قوميسير الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري، وتستمر الفعاليات حتى 2 سبتمبر المقبل.

ويستضيف الملتقى 15 فنانا من عدة دول عربية إلى جانب مشاركة 5 فنانين مصريين، وهم:

علا بنت أسعد بن نمر "السعودية"، عمار فاروق النحاس "سوريا"، شارل صوما الخوري "لبنان"، مريم بنت محمد بن عبد الكريم "عمان"، السيد عباس محمد سالم "البحرين"، كمال الدين خالد محمود أبو حلاوة "الأردن"، محمود محمد شريف علي "الكويت"، نور الهادي الخضر عوض "السودان"، ويصال بنت محرز بن سيلمان "تونس"، مراد عبد اللاوي "الجزائر"، حامد سعيد مرزوق "العراق"، إلهام صالح المهدي "ليبيا"، نجاة حسن مكي صالح "الإمارات"، ريمة عبد الرحمن المزين "فلسطين"، كنز العاقل "المغرب".

ويشارك من مصر كل من: فخري محمد السيد العزازي، أمل أحمد محمود أحمد، محمد أحمد عرابي إبراهيم، محمد محمد غالب حسان، عماد أبو زيد.

وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة ڤيڤيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة جنوب سيناء. وتختتم بإقامة معرض فني نتاج أعمال الفنانين المشاركين، خلال الفترة من 3 حتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

