كتب- محمد شاكر:

استحوذت أنشطة الطفل على اهتمام رواد معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب على ممشى أهل السويس حتى 29 أغسطس الجاري، حيث تحولت أركان الطفل إلى محطات للإبداع والمرح، جذبت عشرات الأسر ووفرت للصغار فضاءات رحبة للتعبير عن مواهبهم وتطوير خيالهم.

وشهد ركن الطفل إقبالًا كبيرًا على الورش الفنية المتنوعة، التي تضمنت الرسم والتلوين وصناعة الأشكال والأنشطة اليدوية البسيطة، وسط تفاعل لافت من الصغار الذين أطلقوا العنان لخيالهم في إنتاج لوحات وأعمال تعبر عن رؤيتهم وأحلامهم.

كما أتاحت هذه الورش للأطفال فرصة اكتساب مهارات جديدة في جو يجمع بين الترفيه والتعليم.

وكان لورش الحكي التفاعلي حضور مميز، إذ استمع الأطفال إلى قصص قصيرة ثم أعادوا التعبير عنها بالرسم أو بالكلمات الخاصة بهم، ما ساعد على تنمية مهاراتهم اللغوية والفنية، وعزز ثقتهم بأنفسهم من خلال المشاركة الجماعية.

وأكد منظمو المعرض أن أنشطة الطفل صُممت لتعكس رؤية وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في دعم النشء، عبر المزج بين التثقيف والمتعة، وغرس عادة القراءة والإبداع منذ الصغر.

وأوضحوا أن تفاعل الأسر مع البرنامج يعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية إشراك أطفاله في فعاليات ثقافية هادفة.

ولم يقتصر الأمر على الصغار فقط، بل شارك بعض أولياء الأمور أبناءهم في أنشطة الرسم وصناعة الأشكال، ما أضفى أجواءً عائلية خاصة على الفعاليات، وحوّل زيارة المعرض إلى تجربة مشتركة تجمع بين المتعة والفائدة.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية من معرض السويس الثالث للكتاب تقدم برنامجًا متنوعًا يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كبار المبدعين، إلى جانب أجنحة دور النشر الحكومية والخاصة، فيما يبقى محور الطفل أحد أبرز مساحات الجذب، نظرًا لدوره في بناء علاقة الأجيال الجديدة بالثقافة والكتاب والفنون.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟