حدث منتصف الليل| موعد المولد النبوي الشريف 2025.. ووزير التعليم العالي يحقق حلم الطالبة عائشة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
بعد استطلاع رؤية ربيع الأول.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025
استطلعت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية، وهو شهر المولد النبوي الشريف، مساء اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025- 29 صفر 1447 هجرية.
انكسار الموجة الحارة واستمرار ظاهرتين.. توقعات حالة الطقس حتى الجمعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، من الإثنين 25 أغسطس حتى الجمعة 29 أغسطس.
بعد التلاعب برغباتها.. برلماني: وزير التعليم العالي يحقق حلم الطالبة عائشة
أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتهاء أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين (STEM)، التي تعرضت للتلاعب في بياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني من قبل إحدى زميلاتها، مما أفقدها فرصة الالتحاق بكلية الطب.
لا يؤثر على النظر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل تعرض مصر لخسوف كلي للقمر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تعرض مصر والمنطقة العربية لخسوف كلي للقمر مساء يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر2025 ويختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2% حيث أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.
تفاصيل لقاء أمين المصري الديمقراطي برئيس الوطنية للإعلام
التقى المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس الشيوخ 2025 أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لمناقشة نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
رياح قوية وراية حمراء.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل غرق 6 طلاب بشاطئ أبو تلات
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي، يعكس أهمية الالتزام بإرشادات السلامة.
الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حاث الغرق بالإسكندرية
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث غرق شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا ضمن رحلة جماعية قادمة من إحدى محافظات الصعيد.
"حكومة متطرفة".. عمرو حمزاوي يكشف سبب عدم وقف حرب إسرائيل وغزة
كشف الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، عن سبب عدم وقف حرب إسرائيل وغزة التي بدأت في أكتوبر 2023 حتى الآن.
