كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استطلعت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية، وهو شهر المولد النبوي الشريف، مساء اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025- 29 صفر 1447 هجرية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، من الإثنين 25 أغسطس حتى الجمعة 29 أغسطس.

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتهاء أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين (STEM)، التي تعرضت للتلاعب في بياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني من قبل إحدى زميلاتها، مما أفقدها فرصة الالتحاق بكلية الطب.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تعرض مصر والمنطقة العربية لخسوف كلي للقمر مساء يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر2025 ويختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2% حيث أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.

التقى المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس الشيوخ 2025 أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لمناقشة نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي، يعكس أهمية الالتزام بإرشادات السلامة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث غرق شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا ضمن رحلة جماعية قادمة من إحدى محافظات الصعيد.

كشف الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، عن سبب عدم وقف حرب إسرائيل وغزة التي بدأت في أكتوبر 2023 حتى الآن.