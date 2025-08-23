41 على القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة مؤقتة نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة تشهد حالة من الارتفاع المؤقت بحوالي 4 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة، وتصل المحسوسة إلى 41 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: نشاط الرياح سيكون هادئًا ومعتدلا خلال ساعات الليل، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع الرطوبة، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الاثنين المقبل، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة خلال فصل الصيف.

ونصحت المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه لتفادي التأثر بموجة الحر.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة





ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟





هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية



