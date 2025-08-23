عمرو حمزاوي يكشف عن رؤيته تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن رؤيته تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حقوقهم في العيش كسائر شعوب الأرض في سلام وأمان وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لعقود طويل.

وقال حمزاوي في تصريحات خاصة لمصراوي إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تتطلب مخاطبة الشعب الإسرائيلي ذاته وليس الحكومة، وإقناعه بأن حكومته ترتكب جرائم إبادة وقتل ضد مدنيين أبرياء "أهالي قطاع غزة" ولن تجدي سوى خلق جيل فلسطيني يحلم بالانتقام.

وتابع: الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على أمن المواطن الإسرائيلي في الداخل والخارج، خصوصًا في ظل تغير موقف بعض الدول التي كانت متعاطفة مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، إلى اتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها مجرمة حرب.

وأضاف حمزاوي قائلا: "إقناع الشعب الإسرائيلي بأنه مهما كان التطبيع العربي الذي تم مؤخرًا مع حكومته، لن يحقق أي سلام بل سيكون حبرًا على ورق، والتأكيد أن الأمن الحقيقي للمواطن الإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية" .

وأشار حمزاوي إلى أنه من ضمن الأسباب التي أدت لوقوع أحداث 7 أكتوبر 2023 توسع رقعة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتعمد حكومة نتنياهو خلال السنوات الأخيرة فرض حصار مستمر على قطاع غزة، وزيادة المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، ومحاولة القضاء على فكرة حل الدولتَين.

