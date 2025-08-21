"حماة الوطن" يبدء أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات النواب 2025

كتب- نشأت علي:

بدأت اليوم الخميس، أولى اجتماعات حزب حماة الوطن، لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

ناقش الاجتماع، معايير اختيار مرشحي الحزب المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس النواب 2025، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم الانتخابية.

تم التأكيد خلال الاجتماع، على عدة ضوابط في شأن اختيار المرشحين، بما يتماشى مع رؤية حزب حماة الوطن، ووفقا لأهدافه التشريعية والرقابية.

كما تم التوافق على اختيار أفضل الكوادر في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع أمانات حماة الوطن في مختلف المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بالسيرة الطيبة والحضور الجماهيري، وكذلك القدرة على العمل العام، وخدمة قضايا المواطنين.

وتطرق الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة بخطط الانتشار والتواجد الحزبي في هذه المرحلة، لتعزيز قدرات حماة الوطن في خوض الانتخابات وتحقيق النسبة الملائمة من المقاعد داخل مجلس النواب، بالتنسيق مع القوى السياسية.