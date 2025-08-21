إعلان

حزب الجبهة الوطنية يُعلن تشكيل أمانة القاهرة

07:44 م الخميس 21 أغسطس 2025

حزب الجبهة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة القاهرة بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب وموافقة لجنة اختيار القيادات على تعيين اللواء علي الدمرداش أمين التنظيم، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيزًا لدوره في خدمة المواطنين.

وضم التشكيل عددًا من الأمناء المساعدين هم:

• النائب عصام فاروق

• المستشار ياسر اللبيدي

• المهندس خالد عامر

• النائب حشمت فهمي

جدير بالذكر أن لجنة اختيار القيادات قد اتفقت على تبعية أمانة القاهرة إلى الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير.

حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار اللواء علي الدمرداش لجنة اختيار القيادات
