حزب الجبهة الوطنية يُعلن تشكيل أمانة القاهرة

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة القاهرة بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب وموافقة لجنة اختيار القيادات على تعيين اللواء علي الدمرداش أمين التنظيم، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيزًا لدوره في خدمة المواطنين.

وضم التشكيل عددًا من الأمناء المساعدين هم:

• النائب عصام فاروق

• المستشار ياسر اللبيدي

• المهندس خالد عامر

• النائب حشمت فهمي

جدير بالذكر أن لجنة اختيار القيادات قد اتفقت على تبعية أمانة القاهرة إلى الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير.