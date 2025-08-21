5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات - توقعات حالة الطقس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا نهارًا، طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، حار ورطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وصباحًا.

الظواهر الجوية غدًا

1- شبورة مائية: تبدأ من الساعة 7:30 صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

2- أمطار: فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية متفرقة على فترات في مناطق حلايب وشلاتين.

3- سحب منخفضة: تظهر على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تتسبب في رذاذ خفيف غير مؤثر أحيانًا.

4- نشاط الرياح: على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، وقد يثير الرمال والأتربة في جنوب الصعيد وحلايب-شلاتين على فترات متقطعة.

5- اضطراب الملاحة البحرية: على بعض مناطق خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.