"كفاءة يا طاقة".. حملة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة توعوية تحت شعار: "افهم جهازك.. تنور بيتك.. توفر لجيبك.. وتبقى كفاءة يا طاقة"، بهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتشجيع المواطنين على اتباع عادات صحيحة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، بما يساهم في خفض الفواتير والحفاظ على الطاقة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الإرشادات الخاصة بالاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف، ومنها:

التعرف على إمكانيات ومميزات الجهاز لتحقيق أفضل أداء.

ضبط درجة الحرارة عند 25° باعتبارها الأنسب للتوفير.

كل درجة أقل من 25° تؤدي لزيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

تنظيف الفلتر بانتظام كل أسبوعين لتقليل الضغط على الجهاز وخفض الفاتورة.

إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف للحفاظ على التبريد.

تجنب ترك التكييف يعمل عند مغادرة الغرفة.

اختيار نوع التكييف لا يكفي وحده للتوفير، بل أسلوب الاستخدام هو العامل الأساسي في تحديد الاستهلاك.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها ختان الإناث.. ننشر حالات الاستبعاد من الدعم النقدي

"التنظيم والإدارة": انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية وفق احتياجات الجهات الإدارية