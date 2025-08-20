إعلان

نقيب الأشراف يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة بتوليه منصبه

06:10 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

نقيب الأشراف يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، اليوم، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان محكمة النقض، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، و القاضي محمد أبو زيد - نائب رئيس محكمة النقض.

وخلال اللقاء، أعرب السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف عن تمنياته لرئيس محكمة النقض بالتوفيق والسداد فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مؤكداً على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، رحب رئيس محكمة النقض بنقيب السادة الأشراف، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الصادقة.

