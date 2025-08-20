كتب- محمد سامي:

أعلنت الكلية الفنية العسكرية فتحَ باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025- 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر في العلوم الهندسية والبينية الحديثة، وذلك لخريجي الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات؛ لنيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية؛ وهي:

1 - دبلوم الدراسات العليا، وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية.

2 - درجة الماجستير وتكون مدة الدراسة بها (2- 3) سنوات دراسية.

3 - درجة الدكتوراه وتكون مدة الدراسة بها (3- 5) سنوات دراسية.

"وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات".

أولاً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية (دبلوم الدراسات العليا في الهندسة- درجة ماجستير العلوم في الهندسة- درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة)، وذلك في أكثر من (100) مسار بحثي ضمن (18) برنامجًا تخصصيًّا تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية في التخصصات الهندسية (هندسة كهربية- هندسة ميكانيكية- هندسة مدنية- هندسة معمارية- هندسة كيميائية- هندسة نووية- هندسة بحرية).

ثانيًا: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم في الهندسة في البرامج الهندسية البينية الآتية :

1 - هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة .

2 - هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية (الجيوماتيكس) .

3 - هندسة تكنولوجيا النانو .

الأوراق المطلوبة للتسجيل

شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة البكالوريوس

عدد 6 صورة شخصية

وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية؛ لتقديم الأوراق المطلوبة، وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الإثنين 15/ 09/ 2025.

ويمكن الاطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي هنا )

