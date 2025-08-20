إعلان

إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية بداية 2026

02:00 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إطلاقَ النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

وأضاف نبيل أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار نبيل، إلى أن الجهاز نفَّذ مسابقات للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة منذ يناير الماضي وحتى الآن، تقدم لها أكثر من نصف مليون مواطن.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تطوير منظومة المسابقات عبر إدخال آلية جديدة للرغبات تتيح للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني، والذين لم يتأهلوا بسبب محدودية الأعداد في محافظاتهم، فرصة للترشح في محافظات أخرى لم تستكمل الأعداد المطلوبة.

