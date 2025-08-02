كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن إحصائيات صادمة حول تعاطي المخدرات في مصر، مشيرًا إلى أن المخدرات التخليقية هي مواد مصنعة في معامل غير مرخصة، وتستخدم فيها مواد كيميائية تؤدي إلى تدمير خلايا المخ بشكل سريع.

وأفاد "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي"، بأن محافظة سوهاج هي أكثر المحافظات تعاطيًا للمخدرات بشكل عام، في حين تصدرت محافظة بورسعيد قائمة الأكثر تعاطيًا بين طلاب المدارس.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات فورية بالتعاون بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم للحد من هذه الظاهرة، مما أدى إلى تحسن كبير في بورسعيد.

وأشار عسكر إلى أن سن تعاطي المخدرات أصبح يتجه نحو الفئات العمرية الأصغر، حيث تبدأ من 10 إلى 12 سنة، وهو ما يمثل مؤشرًا خطيرًا للغاية.

وأكد أن الدولة تقدم خدمة العلاج من الإدمان بالمجان وفي سرية تامة، وتشجع المدمنين على اتخاذ خطوة العلاج بدلًا من الوقوع تحت طائلة القانون.

واشار إلى أن هناك 34 مركزًا علاجيًا على مستوى الجمهورية لعلاج الإدمان بالمجان وفي سرية تامة، منها 11 مركزًا تابعًا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت مسمى "العزيمة"، بينما يتم تشغيل المراكز الأخرى بالتعاون مع جهات مختلفة.

ولفت مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى وجود مركز فريد من نوعه في محافظة الجيزة متخصص في استقبال الإناث والأطفال.