النقل تدعو المواطنين لمساعدتها في الحفاظ على السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لنشر الوعي المجتمعي بخطورة بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض أثناء التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي لا تقتصر آثارها على تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، بل تمتد أيضًا إلى إحداث أضرار جسيمة بالجرارات والعربات وتعطيل حركة القطارات.

سلوكيات مرفوضة تهدد الأرواح وتعطل المرفق

تسلط الحملة الضوء على عدد من السلوكيات الخطيرة التي يجب تجنبها، ومنها:

- اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها

- إنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد

- شد فرامل الهواء خلال سير القطار

- إلقاء القمامة على القضبان

- التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات

- قذف الأطفال للقطارات بالحجارة

وتؤدي هذه الأفعال إلى إصابات خطيرة بين الركاب والسائقين، كما تتسبب في أعطال جسيمة تؤثر على انتظام حركة التشغيل وسلامة المرفق بأكمله.

وتناشد وزارة النقل، جميع المواطنين، التعاون معها في التوعية بمخاطر هذه التصرفات، من منطلق الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وتؤكد الوزارة، أن سلامة الركاب وسائقي القطارات تبدأ من الالتزام بالقواعد والتعليمات، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى كوارث يمكن تفاديها بالتعاون والوعي.

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