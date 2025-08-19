بالأسماء.. إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

كتب-عمرو صالح:

اعتمد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال الصحفية المنشورة عام 2024م (دورة محمود عوض 2025)، وذلك بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال المرشحة للفوز بالجوائز .

وبحسب البيان ثمن مجلس الأمناء قرار مجلس النقابة بمنح جائزة حرية الصحافة هذا العام لشهداء الصحافة الفلسطينية؛ نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني.

وقرر مجلس الأمناء التنويه عن الإشادة الواردة من لجنة تحكيم فرع المالتي ميديا، التي تضمنت التأكيد على جودة الأعمال المشاركة مقارنة بالعام الماضي، وهي ملاحظة إيجابية أكدت اهتمام المواقع الصحفية بجودة المحتوى البصري والصوتي، وذلك من خلال تقديم أعمال بودكاست (صوتي)، وفودكاست (مصور) ، واحتوائها على أعمال صحفية خدمية ومعلوماتية قدمت المعلومات للجمهور بطريقة جذابة، إضافة لمحاولة الوصول للمعلومات الصحيحة باستخدام الآليات الحديثة.

وقرر مجلس الأمناء الاحتفاء بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور"، "وروزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصدارهما، وذلك من خلال تكريم خاص خلال حفل تسليم جوائز الصحافة المصرية، في تأكيد على عراقة وريادة الصحافة المصرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

من جانبه، وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لأعضاء مجلس الأمناء ولجان التحكيم، وللزملاء الصحفيين، الذين أثروا المسابقة بأعمال صحفية متميزة، وأشار إلى أن الإشادة الواردة من لجنة تحكيم فرع المالتي ميديا، تؤكد أن مستقبل الصحافة مرتبط بمواكبة التطورات التكنولوجية.

كما وجه النقيب تحية خاصة للزميلات والزملاء المرشحين للحصول على الجوائز، وأكد أن مجرد الترشح ضمن القائمة القصيرة هو فوز في حد ذاته.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر والتقدير للصحافة والصحفيين الفلسطينيين، الذين دفعوا ثمنًا باهظًا في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الاحتلال.

وأكد محمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف العام على المسابقة أنه سيتم خلال أسبوعين إعلان الفائزين بعد اعتماد مجلس الأمناء للنتائج، التي وضعتها لجان التحكيم، كما سيتم نشر الأعمال الفائزة على موقع النقابة، والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف كامل أن مجلس الأمناء قرر استعادة تقليد تكريم أحد كبار مراجعي اللغة العربية بالصحف المصرية خلال حفل التكريم.

وأشار كامل إلى أن مجلس الأمناء كان قد أقر في اجتماعه السابق إطلاق اسم الكاتب الكبير الراحل محمود عوض (مؤسس الجائزة) على دورة هذا العام 2025م، إضافة لإطلاق اسم فاطمة اليوسف على جائزة المرأة هذا العام 2025م، بمناسبة مرور مائة عام على إصدار مجلة "روزاليوسف".

وجاءت القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على الجوائز في كل الفروع بالترتيب الأبجدي كما يلي:

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

1 - المرشحون للفوز بجائزة التحقيق الصحفي والاستقصائي والحملات الصحفية:-

- أحمد البهنساوي، ورؤى ممدوح، جريدة "الوطن".. عن تحقيق بعنوان (عائلة أبونصر.. "حائط الصد" ضد همجية وتنكيل الاحتلال الإسرائيلي).

- إنجي عبد الوهاب جريدة "المصري اليوم" عن تحقيق بعنوان ("مصائر فى مرمى المجهول".. نزاع السودان يدفع القاصرين إلى مخاطر الاتجار بالبشر).

- خالد محمد عبد الرسول جريدة "الوطن" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (رحلة إنتاج "كوب اللبن" تواجه التحديات الصعبة).

- خيري حسن جريدة "المصري اليوم" عن تحقيق بعنوان (رحلة البحث عن شهيد القلم.. تغريبة.. إبراهيم سعد عامر أول صحفي مصري مات شهيدًا للثورة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية).

- هبة المرمى جريدة "الأسبوع" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (في بيتنا مدمن).

2- المرشحون للفوز بجائزة الحوار الصحفي:-

- أشرف أمين جريدة "الأهرام" عن حوار بعنوان ("الأهرام" تحاور علماء نوبل في الفيزياء).

- إنجى عبد الوهاب جريدة "المصرى اليوم" عن حوار بعنوان (عمرو موسى: "الشرق الأوسط الجديد" دخل مرحلة التنفيذ وهناك نية لفرض هيمنة إسرائيل على المنطقة).

- محسن البديوي "موقع اليوم السابع" عن حوار بعنوان (وائل الدحدوح لــ"اليوم السابع": قلت لحمزة طمن إخواتك ووالدتك دماؤكم لن تضيع.. الصحفيون دفعوا ثمنًا باهظًا لكنه الواجب المهني.. رسائلنا أقوى من رصاص وصواريخ إسرائيل.. حالتي الصحية تستوجب العلاج وأثمّن الجهد المصري).

- محمد الأحمدي "اليوم السابع" عن حوار بعنوان (قداسة البابا تواضروس يفتح قلبه لــ"اليوم السابع" في أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح والمستقبل ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل.. ورأيه في الصراعات الإقليمية والدولية.. ورسائل عن غزة.. وأين وصل "قانون الأحوال الشخصية").

- وليد فاروق محمد "مجلة الشباب - مؤسسة الأهرام" عن حوار بعنوان (صعيدي في بلاد السامبا.. البروفيسور نجيب نصار.. عاش 50 سنة في البرازيل لدراسة نوع نبات واحد اسمه "الكسافا").

3- المرشحون للفوز بجائزة الإخراج الصحفي وتصميم المواقع الإلكترونية:-

- أحمد الزغبي "مجلة الهلال" عن تصميمات أغلفة "مجلة الهلال".

- خالد علي جريدة "الأهرام" عن إخراج ملف (25 عامًا على فوز زويل بجائزة نوبل في الكيمياء).

- محمد جلال فراج "جريدة الدستور " عن إخراج حلقات بعنوان (الفريد.. يوميات قلب مخذول)

4- المرشحان للفوز بجائزة التصوير الصحفي:-

- طارق وجيه "موقع المصري اليوم" عن صور بعنوان ("فطار المطرية".. 10 آلاف وجبة إفطار للصائمين بعزبة حمادة بالمطرية).

- محمد شكري الجرنوسي جريدة "المصري اليوم" عن صور بعنوان ("ضيوف" يتألق في حراسة مرمى كرة القدم للساق الواحدة).

5- المرشحون للفوز بجائزة الكاريكاتير:-

- أحمد دياب "روزاليوسف" عن كاريكاتير، ( الحماية الأمريكية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني ضد محكمة العدل الدولية).

- عمرو عكاشة "الوفد" عن كاريكاتير، ( سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا، والغلاء ، وصندوق النقد الدولي).

- محمد عبد اللطيف "موقع المنصة" عن كاريكاتير، ( ترامب يهدد الشرق الأوسط، والعنف ضد المرأة، ورأس الحكمة، وحادث قطاري المنيا).

6- المرشحون للفوز بجائزة الصحافة الثقافية:-

- إيهاب الحضري جريدة "الأخبار" عن موضوع بعنوان (تاريخ تحت القصف.. أكبر عملية إبادة لآثار غزة).

- روبير الفارس"موقع البوابة نيوز" عن موضوع بعنوان (حرب على جدران فلسطين ضد تهويد التراث وطمس الهوية).

- سلمان إسماعيل "موقع الدستور" عن موضوع بعنوان (الليبيون محرومون من "السينما".. هروب جماعي نحو الدراما التليفزيونية).

- وفاء فراج مجلة "نصف الدنيا" - (مؤسسة الأهرام) عن موضوع بعنوان (سيوة.. أرض الأحلام والأساطير).

7- المرشحون للفوز بجائزة الصحافة الفنية:-

- محمد شعير جريدة "الأهرام" عن موضوع بعنوان (في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. الحب المعطل.. الخيط الرفيع في أعمال عميد الدراما العربية).

- منى صلاح الدين جريدة "القاهرة" عن سلسلة حلقات بعنوان (قصص وأسرار متحف الموسيقى العربية).

- هبة محمد علي "بوابة روزاليوسف" عن حوار بعنوان (متحدثًا عن الحب والفن والحياة..

يسري نصر الله: اختفلت مع "يوسف شاهين" كثيرًا وأحمد زكي قال لي أنت حمار!).

****

8- المرشحون للفوز بجائزة الصحافة الرياضية:-

- أحمد ماهر أبوالنصر جريدة "الوطن" عن تحقيق بعنوان ("الوطن" تقتحم عالم صالات الجيم العشوائية).

- حسن السعدني جريدة "اليوم السابع" عن تحقيق بعنوان (مراهنات كرة القدم.. سرطان يغزو المقاهي والبيوت).

- عاطف عبد الواحد "موقع جريدة المشهد" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (مولد سيدي دورة أوليمبية).

- محمود شوقي "مجلة الإذاعة والتليفزيون" عن سلسلة تحقيقات بعنوان (بطولات مزيفة وتزوير على البساط الأخضر).

********

9- المرشحون للفوز بجائزة صحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا".

نظرًا لكثرة وجودة الأعمال المشاركة.. قررت لجنة التحكيم استثناءً ترشيح 5 أعمال ضمن القائمة القصيرة:-

- بيسان كساب "موقع مدى مصر" عن بودكاست بعنوان (اللعب بالورق في الوراق).

- دينا حسن "موقع الفجر" عن عمل بعنوان (مُزارعو القمح في مواجهة مع التغيرات المناخية.. كيف أنقذتهم الزراعة الذكية مناخيًا؟).

- محمد هشام مصطفى "موقع الدستور" عن بودكاست بعنوان (ميكرفون الموسم الأول).

- منة الله حمدى ونهير عبد النبي "موقع اليوم السابع" عن عمل بعنوان ("محمد حمام".. صوت المقاومة والحرية.. وأول مَن طرق أبواب العالمية.. رحلة الطائر الحزين).

- هدير المهدوي "موقع المنصة" عن بودكاست بعنوان (حملات معادية وأوضاع صعبة.. كيف ترحب مصر بالضيوف).

********

10- المرشحون للفوز بجائزة المقال الصحفي:-

- أحمد المراغي "بوابة أخبار اليوم" عن مقال بعنوان (مافيا الحج.. حلم مبرور وعمر مهدور).

- حسام الضمراني "مجلة الديمقراطية" - (مؤسسة الأهرام) عن مقال بعنوان (الاستراتيجيات الإسرائيلية لإدارة إدراك "الجيل زد" للحرب على غزة).

- شاهر عياد "موقع المنصة" عن مقال بعنوان (دويلات التطوير العقاري التي تحكم إيجيبت).

- محمد بصل "موقع المنصة" عن مقال بعنوان (مرثية للأشجار في حدائق الإنترلوك).

- د.هناء عبيد جريدة "الأهرام" عن مقال بعنوان (الخدر النفسي واعتياد المأساة).

الجوائز الخاصة:-

1- المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي "للتغطية الخارجية":-

- آلاء حمزة جريدة "الأسبوع" عن سلسلة موضوعات (لكسر العزلة عن قطاع غزة ورحلة توثيق المأساة الإنسانية لأهالي غزة خلال العدوان الصهيوني).

- إيمان حنا جريدة "اليوم السابع" عن سلسلة موضوعات بعنوان (فاتورة الدم في بلاد الأرز).

- سمر إبراهيم جريدة "الشروق" عن (سلسلة موضوعات لتغطية الحرب في السودان).

- هشام مبارك جريدة "الأخبار" عن (ملف تغطية الانتخابات الأمريكية).

****

2- المرشحون للفوز بجائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:-

- السيد زيادة - ومحمد سالمان جريدة "اليوم السابع" عن موضوع بعنوان (متاهة العملات المشفرة تبدأ بــ"لايك").

- بيسان كساب "موقع مدى مصر" عن موضوع بعنوان ("الأدنى للأجور" في القطاع الخاص.. حبر على ورق).

- حسين القباني جريدة "المال" عن موضوع بعنوان (الحماية الاجتماعية "قوارب نجاة" في بحر المخاطر).

- محمود الشال "موقع مبتدأ" عن موضوع بعنوان (كارتل الجانب السري المظلم لتجارة الدواجن).

- ميرفانا ماهر جريدة "الدستور" عن سلسلة حلقات بعنوان (عالم السنتي مليونير).

3- المرشحون للفوز بجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي:-

- آلاء حمزة جريدة "الأسبوع" عن موضوع (5 مصادر إيرانية أذربيجانية تركية تفسر للأسبوع ملابسات مصرع الرئيس الإيراني).

- خليل زيدان جريدة "الدستور" عن موضوع (كشف أدبي مهم.. الشاعر محمود فهمي إبراهيم صحفي وليس ماسح أحذية!).

- رامي نوار وأحمد العدل "موقع اليوم السابع" عن حوار مصور (في أول حوار لوسيلة إعلامية بالشرق الأوسط.. الدكتور جاري روفكون الفائز بجائزة نوبل في الطب يتحدث لتليفزيون اليوم السابع).

****

4- المرشحون للفوز بجائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة:-

- عبد الناصر محمد "موقع فيتو" عن مقال بعنوان (كعك العيد الطازج من فرن البنك للمواطن).

- ماجد سمير "موقع جريدة وطني" عن مقال بعنوان (المبيضة!).

****

5- المرشحان للفوز بجائزة منير كنعان للإبداع الفني:-

- أماني زهران جريدة "الأهرام".

- ماهر بدر جريدة "الأهرام".

6- المرشحون للفوز بجائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي:-

- أشرف عزب جريدة "الوفد" عن مقال بعنوان (إصلاح ما أفسده الإصلاح).

- خالد أبوبكر جريدة "الشروق" عن مقال بعنوان (رسالة عرفات إلى مانديلا بعد انعقاد محكمة العدل).

- وفاء بكري جريدة "المصري اليوم" عن مقال بعنوان (طلب العمل في "إيجيبت").

****

7- المرشحون للفوز بجائزة فاطمة اليوسف 2025 لصحافة المرأة:

- أماني عوض جريدة "المال" عن موضوع بعنوان (براعة قيادة السيارات حائرة بين الرجل والمرأة.. متى ينتهي التمييز على الأسفلت؟).

- أميرة شحاتة "موقع اليوم السابع" عن موضوع بعنوان (دهر من الكتابة ومازالت المرأة تعاني.. 10 كاتبات يشاركن تجاربهن مع التهميش والشعور بالوحدة).

- خالد علي "موقع الوفد" عن موضوع بعنوان (الفريضة المعطلة بصعيد مصر.. السوهاجية ابتدعوا "الرضوة" بديلًا لميراث المرأة).

- مروة عمارة "مجلة روزاليوسف" عن موضوع بعنوان (كارثة طبية وقانونية.. صالونات تشوه وجوه الجميلات).

- مصطفى الدمرداش "مجلة الأهرام الاقتصادي" عن موضوع بعنوان (التنمر الرقمي.. آفة تهدد المجتمع الجامعي).

****

8- المرشحون للفوز بجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي:-

- أميرة جاد "موقع الدستور" عن مقال بعنوان (الشراء بالتقسيط.. ترحيل أرصدة الفقر إلى المستقبل).

- عماد حمدي "موقع الدستور" عن مقال بعنوان (حرب العملات.. من هيمنة الدولار إلى ثورة اليوان الرقمي).

- محمد أحمد طنطاوي "موقع اليوم السابع" عن مقال بعنوان (الركود التضخمي.. سلسلة مشتعلة تحرق اقتصاد العالم).

****

9- المرشحون للفوز بجائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية:-

- إسلام جابر "موقع المنصة" عن قصة بعنوان ("كعب داير" على عكاز.. رحلة محمد للبحث عن كارنيه ذوي الإعاقة).

- رحاب لؤي جريدة "الوطن" عن قصة المجند المصري الشهيد فوزي محمد عبد المولى، بعنوان(حكاية شهيد.. انطلقت جنازته بعد 57 عامًا من وفاته).

- ياسر الغبيري "موقع البوابة نيوز" عن قصة بعنوان (عصفور أسوان.. طفل مفتون بصناعة الجلود تحول حلمه إلى كابوس).

****

10- المرشحتان للفوز بجائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية:-

- سارة الحصري جريدة "الأهرام ويكلي" عن موضوع (الزراعة وتحديات تغير المناخ)..

Promoting climate-smart agriculture

- شيرين عبد العظيم جريدة "الأهرام إبدو" عن موضوع (دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة)

Aide humanitaire : Dans les coulisses du Croissant-Rouge égyptien

********

11- المرشحون للفوز بجائزة صحافة البيئة:-

- إبراهيم عطالله "موقع المنصة" عن موضوع بعنوان (الغاز المحظور.. كيف تسلل بروميد الميثيل إلى حقول مصر).

- حمدي كامل ومحمد متولي جريدة "الأخبار" عن موضوع بعنوان (ترويض ورد النيل).

- هند سعيد "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن موضوع بعنوان (البيوشار.. الحل الأمثل لاحتجاز الكربون بالتربة لعقود وكنز المزارع البسيط).

- وفاء فراج "مجلة الأهرام الاقتصادي" عن موضوع بعنوان (الاقتصاد الأزرق.. "قبلة" الاستثمارات الجديدة).

********

12- المرشحون للفوز بجائزة منير عامر لشباب الصحفيين في صحافة البروفايل (صورة قلمية عن شخصية):-

- أشرف التعلبي "مجلة المصور" عن موضوع بعنوان (أمينة هانم السعيد.. سيدة الصحافة الأولى).

- عماد حمدي "موقع الدستور" عن موضوع بعنوان (أحمد الجندي.. من ضيق التنفس إلى براح المجد).

- مي الوزير "مجلة صباح الخير" عن موضوع بعنوان ("الريس زكريا".. عن رحيل "أمير الصحبجية").

