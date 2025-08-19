كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب التقدم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2025/2026م.

تُمنح هذه الفرصة للطلاب الوافدين المقيمين إقامة رسمية داخل جمهورية مصر العربية، وغير المسجلين على أي منحة دراسية أخرى داخل مصر أو على حساب دولهم.

المزايا المقدمة للمقبولين في المنحة:

1. صرف منحة نقدية شهرية.

2. المشاركة في اللقاءات التثقيفية والندوات الدينية وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية التي تعقدها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. الانضمام إلى المعسكرات التدريبية والتثقيفية والترفيهية والسياحية التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مختلف مدن الجمهورية.

4. المشاركة في المسابقات القرآنية والدينية والثقافية العالمية التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

5. جولات سياحة دينية تشمل زيارة مساجد آل البيت وأولياء الله الصالحين بالقاهرة والمحافظات الأخرى.

6. الحصول على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (العربية والمترجمة) لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم.

شروط التقدم:

الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير جيد فأعلى خلال العام الدراسي 2025/2026 من جميع الدول.

الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير مقبول فأعلى خلال العام الدراسي 2024/2025 من دول قارة إفريقيا.

طلاب المعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية الناجحون خلال العام الدراسي 2024/2025.

على الطلاب المستوفين للشروط تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك، في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2025م.

المستندات المطلوبة عند القبول:

1. صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

2. صورة الإقامة السارية أو ما يفيد التقدم لتجديدها.

3. التدرج الدراسي موضحًا فيه تقدير العام الماضي للطلاب الجامعيين، أو بيان نجاح بالنسبة لطلاب المعاهد.

4. إفادة بعدم القيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية.

5. إفادة بشأن الإقامة بالمدينة الجامعية أو بمدينة البعوث من عدمه.

6. شهادة صحية معتمدة تفيد خلو الطالب من الأمراض المعدية.

يستمر التقديم حتى 15 سبتمبر 2025م.

اقرأ أيضًا:

صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير

...