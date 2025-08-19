إعلان

قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير

10:52 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2025 بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية

كيف تحصل على منحة وزارة العمل بمناسبة المولد النبوي بعد زيادتها 3 أضعاف؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي ماجد إسماعيل وكالة الفضاء رئيس وكالة الفضاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم