قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2025 بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

